Хабиб Нурмагомедов: став тренером, начал понимать, что чувствовал отец

Российский непобеждённый боец, экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, насколько изменилось его отношение к работе отца после того, как он сам стал тренером.

«Изменил ли взгляд на работу отца, став тренером? Нет, став тренером, начал понимать, что он чувствовал. Это очень большая ответственность. Вы должны оставаться в равновесии: нужно давать ребятам отдыхать или их подталкивать. Порой не получается, потому что некоторые бойцы никогда не жалуются, они тренируются, идут, пока не умрут, не знают предела. Именно поэтому им нужен тренер.

Мои тренировки? Я буду готов к 18 января. Я должен быть в хорошей форме, чтобы придать уверенности своим бойцам», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале ESPN MMA.