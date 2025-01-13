Хабиб Нурмагомедов рассказал, как долго он собирается оставаться тренером

Российский непобеждённый боец, экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался о том, как долго он собирается заниматься тренерской деятельностью.

«Когда эти ребята закончат, я уйду. Надеюсь, это случится быстро, потому что я устал. Мы были на вершине этой игры около семи-восьми лет. Команда, состоящая примерно из 25 профессиональных бойцов, практически никогда не проигрывает. Мы сражаемся по всему миру и практически не проигрываем, так как мы жертвуем. Ребята были со мной, когда я начал, были с моим отцом. Пара ребят уже закончили со мной, ещё шесть-восемь человек находятся на высоком уровне. Когда они закончат, я тоже уйду», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале ESPN MMA.