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Хабиб Нурмагомедов рассказал, как долго он собирается оставаться тренером

Хабиб Нурмагомедов рассказал, как долго он собирается оставаться тренером
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Российский непобеждённый боец, экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался о том, как долго он собирается заниматься тренерской деятельностью.

«Когда эти ребята закончат, я уйду. Надеюсь, это случится быстро, потому что я устал. Мы были на вершине этой игры около семи-восьми лет. Команда, состоящая примерно из 25 профессиональных бойцов, практически никогда не проигрывает. Мы сражаемся по всему миру и практически не проигрываем, так как мы жертвуем. Ребята были со мной, когда я начал, были с моим отцом. Пара ребят уже закончили со мной, ещё шесть-восемь человек находятся на высоком уровне. Когда они закончат, я тоже уйду», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале ESPN MMA.

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