Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол и Бетербиев прибыли в Лондон для проведения пресс-конференции перед реваншем

Бивол и Бетербиев прибыли в Лондон для проведения пресс-конференции перед реваншем
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев и его соотечественник, экс-чемпион мира в этом весе Дмитрий Бивол прибыли в Лондон, где сегодня, 13 января, состоится официальная пресс-конференция, посвящённая их реваншу, который запланирован на 22 февраля в Саудовской Аравии.

Напомним, первый бой между Биволом и Бетербиевым прошёл в октябре 2024 года, где победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев и стал первым в истории полутяжёлого дивизиона обладателем сразу всех четырёх ведущих титулов (WBC, WBA, IBF и WBO). Кроме того, Бетербиев также завоевал и второстепенный пояс IBO, и титул The Ring.

Материалы по теме
Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: шутки российских боксёров разбавили скуку
Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: шутки российских боксёров разбавили скуку
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android