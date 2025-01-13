Бивол и Бетербиев прибыли в Лондон для проведения пресс-конференции перед реваншем

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев и его соотечественник, экс-чемпион мира в этом весе Дмитрий Бивол прибыли в Лондон, где сегодня, 13 января, состоится официальная пресс-конференция, посвящённая их реваншу, который запланирован на 22 февраля в Саудовской Аравии.

Напомним, первый бой между Биволом и Бетербиевым прошёл в октябре 2024 года, где победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев и стал первым в истории полутяжёлого дивизиона обладателем сразу всех четырёх ведущих титулов (WBC, WBA, IBF и WBO). Кроме того, Бетербиев также завоевал и второстепенный пояс IBO, и титул The Ring.