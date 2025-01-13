Артур Бетербиев: моя цель — защитить свои пояса

Сегодня, 13 января в Лондоне состоялась официальная пресс-конференция, посвящённая реваншу абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева против экс-чемпиона мира в этом весе Дмитрия Бивола, где боксёры высказались по поводу предстоящего поединка.

«Рад быть здесь. Моя цель — защитить свои пояса. Реванш? Вот у нас есть реванш, нет проблем. Я хочу быть лучше во всём» — сказал Бетербиев во время пресс-конференции.

Напомним, что реванш между Биволом и Бетербиевым состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. Что касается их первого боя, то он прошел в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.