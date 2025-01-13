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Бивол — о бое с Бетербиевым: у меня нет поясов, но я постараюсь победить

Бивол — о бое с Бетербиевым: у меня нет поясов, но я постараюсь победить
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Российский боксёр Дмитрий Бивол высказался о предстоящем реванше с Артуром Бетербиевым.

«Все хотели увидеть второй бой, и я хочу провести второй бой, и я хочу победить. Что касается поясов… Их у меня нет, но я постараюсь победить.

Мне нужно доказать, что я лучше, и для этого мне надо ещё прибавить, мне нужно совершать больше действий, и мы уже немного изменились за время нашего тренировочного лагеря», — сказал Дмитрий Бивол на пресс-конференции в Лондоне.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112).

Реванш между Биволом и Бетербиевым должен пройти 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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