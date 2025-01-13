Бетербиев — Биволу: я почтальон? Моё сообщение — будь готов

Российские боксёры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, являющийся абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, перекинулись несколькими фразами во время пресс-конференции, которая состоялась в Лондоне (Великобритания). Реванш между Биволом и Бетербиевым должен пройти 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Вы имеете в виду, что я почтальон? Мы увидим отличный бой. Моё сообщение — будь готов. Больше ничего», — сказал Артур Бетербиев.

«У меня нет никаких сообщений для Артура, я не почтальон. Мы выйдем на ринг и там всё покажут действия», — ответил Бивол.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112).