Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели первую дуэль взглядов перед реваншем

Сегодня, 13 января, в Лондоне состоялась официальная пресс-конференция, посвящённая предстоящему реваншу между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом, после которой боксёры провели дуэль взглядов.

Пресс-конференция перед реваншем Бивол — Бетербиев Фото: Кадр из трансляции телеканала DAZN

Пресс-конференция перед реваншем Бивол — Бетербиев Фото: Кадр из трансляции телеканала DAZN

Стоит отметить, что Бивол и Бетербиев впервые провели дуэль взглядов перед ожидаемым реваншем, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Напомним, их первый бой состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев по итогам 12 раундов, став обладателем сразу шести поясов (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).