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«Ему повезло тем вечером». Артур Бетербиев вспомнил первый бой с Биволом

«Ему повезло тем вечером». Артур Бетербиев вспомнил первый бой с Биволом
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев считает, что экс-чемпиона мира в этом весе Дмитрия Бивола от нокаута в их первом поединке спасло везение.

«Должен ли я стать лучше? Я думаю, достаточно будет просто победить. Почему не нокаутировал Бивола? Не знаю, может, ему повезло тем вечером», — сказал Бетербиев во время пресс-конференции.

Напомним, первый бой между Бетербиевым и Биволом состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов по итогам 12 раундов одержал Бетербиев. Теперь боксёры проведут реванш, который запланирован на 22 февраля в Саудовской Аравии.

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