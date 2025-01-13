Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Махачевым и Уланбековым из своей юности

Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал архивное фото, где он находится в компании действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева и одного из ведущих бойцов наилегчайшего дивизиона UFC Тагира Уланбекова.

Хабиб Нурмагомедов с Исламом Махачевым и Тагиром Уланбековым Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Хабиб после завершения бойцовской карьеры переквалифицировался в тренера и теперь помогает Махачеву и Уланбекову готовиться к их очередным выступлениям, которые запланированы на 18 января в Лос-Анджелесе (США), где пройдёт турнир UFC 311.

Махачев в главном событии турнира UFC 311 проведёт реванш против Армана Царукяна, а Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.