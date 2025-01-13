Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Махачевым и Уланбековым из своей юности

Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Махачевым и Уланбековым из своей юности
Комментарии

Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал архивное фото, где он находится в компании действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева и одного из ведущих бойцов наилегчайшего дивизиона UFC Тагира Уланбекова.

Хабиб Нурмагомедов с Исламом Махачевым и Тагиром Уланбековым

Хабиб Нурмагомедов с Исламом Махачевым и Тагиром Уланбековым

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Хабиб после завершения бойцовской карьеры переквалифицировался в тренера и теперь помогает Махачеву и Уланбекову готовиться к их очередным выступлениям, которые запланированы на 18 января в Лос-Анджелесе (США), где пройдёт турнир UFC 311.

Махачев в главном событии турнира UFC 311 проведёт реванш против Армана Царукяна, а Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.

Материалы по теме
UFC 311: Махачев побьёт рекорд Хабиба, Россия получит ещё одного чемпиона? LIVE
Live
UFC 311: Махачев побьёт рекорд Хабиба, Россия получит ещё одного чемпиона? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android