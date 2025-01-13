Дмитрий Бивол ответил Бетербиеву на заявление о том, что ему повезло в первом бою

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол ответил абсолютному чемпиону в этом дивизионе Артуру Бетербиеву на его слова о том, что Бивола спасло везение от того, чтобы быть нокаутированным в их первом противостоянии.

«Удача приходит к людям, которые много работают», — сказал Бивол во время пресс-конференции перед реваншем, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Напомним, первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев. Для Бивола это поражение стало первым в карьере, а Бетербиев стал первым в истории полутяжёлого дивизиона обладателем сразу шести чемпионских титулов (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).