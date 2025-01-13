Авиакомпания Frontier Airlines выступила с официальным заявлением о снятии Хабиба с рейса

Авиакомпания Frontier Airlines, которая сняла с рейса бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова якобы из-за ссоры экипажа с компанией спортсмена, опубликовала официальное заявление по этому поводу.

«11 января 2025 года, когда рейс номер 4401 из Лас-Вегаса в Сан-Франциско готовился к вылету, стюардесса начала традиционный инструктаж для пассажиров выходного ряда. Клиенту Хабибу Нурмагомедову, сидевшему в выходном ряду, задали несколько вопросов о готовности оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации. По словам бортпроводника, г-н Нурмагомедов не отреагировал, несмотря на неоднократные попытки получить от него данную информацию. Стюардесса сообщила Нурмагомедову, что его могут пересадить на другое место повышенного класса или будут вынуждены попросить покинуть самолёт.

Видео, опубликованные в социальных сетях, не фиксируют это взаимодействие, а вместо этого показывают последующее взаимодействие после того, как агент на входе вошел в самолёт и повторил просьбу пересесть. В результате первоначального бездействия клиента и неоднократных отказов от смены места его попросили выйти из самолёта в соответствии с правилами авиакомпании. Решение о высадке пассажира никоим образом не было связано с его этнической принадлежностью, и мы вернули ему и его попутчикам деньги за полёт», — говорится в сообщении, опубликованном на портале Home of Fight в социальных сетях.