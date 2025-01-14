Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: дата и время, когда, где будет бой на UFC 311

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир UFC 311. В соглавном поединке турнира пройдёт противостояние между действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и претендентом в лице россиянина Умара Нурмагомедова.

Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, в которой отразит все ключевые события.

На счету Двалишвили в ММА 18 побед при четырёх поражениях. В активе Нурмагомедова 18 побед и один бой признан несостоявшимся.