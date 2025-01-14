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Ислам Махачев — Арман Царукян 2, реванш: дата и время, когда, где будет бой на UFC 311

Ислам Махачев — Арман Царукян 2, реванш: дата и время, когда, где будет бой на UFC 311
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В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. Главным событием спортивного мероприятия станет поединок в лёгком весе между действующим чемпионом лиги россиянином Исламом Махачевым и армянским бойцом российского происхождения Арманом Царукяном.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, в которой отразит все ключевые события.

Предварительный кард стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск. Начало боя Махачев – Царукян – не ранее 8:00 мск.

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