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Эвандер Холифилд обратился к Тайсону Фьюри, объявившему о завершении карьеры

Эвандер Холифилд обратился к Тайсону Фьюри, объявившему о завершении карьеры
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весе американец Эвандер Холифилд поддержал британского боксёра Тайсона Фьюри, объявившего о завершении профессиональной карьеры. Соответствующее заявление Фьюри сделал 13 января.

«Удачи, чемпион. Наслаждайся временем после завершения карьеры», – написал Холифилд в комментариях под сообщением Фьюри на странице Тайсона в социальных сетях.

Напомним, в последних двух поединках Фьюри встречался с украинцем Александром Усиком. В обоих боях британец потерпел поражения. В общей сложности на счету Тайсона 34 победы, два поражения и одна ничья.

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