«Всё получится». Двалишвили высказался перед боем с Умаром Нурмагомедовым

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о предстоящем поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым. Бой пройдёт на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск.

«11 лет назад я проиграл свой дебютный бой в профессионалах, но не переставал стремиться к своей цели. А теперь у меня впереди ещё большие цели. Главное – упорно работать, и всё получится», — написал Двалишвили.

На счету Двалишвили в смешанных единоборствах 18 побед при четырёх поражениях. В активе Нурмагомедова 18 побед, один бой признан несостоявшимся.

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