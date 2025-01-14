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«Всё получится». Двалишвили высказался перед боем с Умаром Нурмагомедовым

«Всё получится». Двалишвили высказался перед боем с Умаром Нурмагомедовым
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Грузинский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о предстоящем поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым. Бой пройдёт на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«11 лет назад я проиграл свой дебютный бой в профессионалах, но не переставал стремиться к своей цели. А теперь у меня впереди ещё большие цели. Главное – упорно работать, и всё получится», — написал Двалишвили.

На счету Двалишвили в смешанных единоборствах 18 побед при четырёх поражениях. В активе Нурмагомедова 18 побед, один бой признан несостоявшимся.

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