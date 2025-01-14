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Представлены шорты, в которых Махачев и Двалишвили выступят на UFC 311

Представлены шорты, в которых Махачев и Двалишвили выступят на UFC 311
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Промоушен UFC представил шорты, в которых будут выступать россиянин Ислам Махачев и представитель Грузии Мераб Двалишвили на турнире UFC 311. Спортивное мероприятие состоится в ночь с 18 на 19 января мск.

Фото: ufcstore.com

Фото: ufcstore.com

Напомним, соперником Махачева будет российско-армянский боец Арман Царукян. Для них это будет реванш. Впервые спортсмены сражались почти шесть лет назад, и тогда победа решением осталась за Исламом. Махачев является чемпионом UFC в лёгком весе.

Двалишвили – чемпион промоушена в легчайшем весе. Его соперником будет россиянин Умар Нурмагомедов, занимающий вторую строчку в рейтинге.

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