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Азамат Бекоев дебютирует в UFC. Россиянин согласился на бой на пятидневном уведомлении

Азамат Бекоев дебютирует в UFC. Россиянин согласился на бой на пятидневном уведомлении
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион лиги LFA Азамат Бекоев проведёт поединок на турнире UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января мск. Об этом сообщил менеджмент спортсмена, опубликовав соответствующий пост на странице в социальных сетях.

Соперником Бекоева будет американский боец Закари Риз. Как информирует MMAJunkie, Азамат согласился на поединок на уведомлении за пять дней. Изначально Риз должен был встретиться с Седриком Дюма.

Напомним, в главном событии турнира UFC 311 встретятся чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев и Арман Царукян, занимающий первое место в рейтинге.

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