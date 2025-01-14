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Bellator прекратит существование в 2025 году, PFL претерпит изменения — MMA Fighting

Bellator прекратит существование в 2025 году, PFL претерпит изменения — MMA Fighting
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Bellator прекратит существование в этом году. Об этом информирует MMA Fighting со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Напомним, в конце 2023 года собственником Bellator стала лига PFL.

Также сообщается, что PFL изменит свой формат в нынешнем году. Изменения затронут в том числе призовой фонд: если раньше победитель получал $ 1 млн, то теперь, как ожидается, он будет зарабатывать $ 500 тыс. При этом отмечается, что Гран-при, как и ранее, будут проводиться в нескольких весовых категориях, но стадии группового этапа больше не будет. Турниры будут проходить по олимпийской системе с выбыванием из соревнований после первого поражения.

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