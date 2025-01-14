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«С лёгким паром». Сергей Павлович показал актуальную физическую форму

«С лёгким паром». Сергей Павлович показал актуальную физическую форму
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) бывший претендент на временный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Сергей Павлович разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Россиянин показал актуальную физическую форму.

«С лёгким паром», — подписал фотографию Павлович.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

На счету Сергея в ММА 18 побед при трёх поражениях.

В следующем поединке Павлович сразится с суринамским бойцом Жаирзиньо Розенстрайком. Спортсмены сразятся на турнире UFC Fight Night 250, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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