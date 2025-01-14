Джастин Гэтжи назвал возможного соперника и дату боя

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи признался, что планирует вернуться в октагон в марте этого года на турнире UFC 313. В качестве потенциального соперника Джастин назвал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.

«Контракт на бой пока не подписан, но я сказал UFC, что март – это та дата, которая мне нужна. 8 марта в Лас-Вегасе состоится турнир, и я дал понять, что хочу выступить именно там. Полагаю, они сейчас обдумывают варианты, но я, безусловно, морально и физически готовлюсь к бою в эту дату.

Думаю, соперником будет Дэн Хукер, но в UFC всё в любой момент может измениться. В любом случае чувствую себя хорошо и готов к бою», — сказал Гэтжи на своём канале в YouTube.

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