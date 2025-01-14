Царукян посетил матч команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс» перед боем с Махачевым в UFC

Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Спортсмен показал, как посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Майами Хит» (109:98).

«Спасибо «Клипперс» за приглашение на игру и за классное джерси! Желаю команде удачи в этом году. Благодарен за этот невероятный опыт!» — написал Арман.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Напомним, в ночь с 18 на 19 января мск в Инглвуде (США) Царукян проведёт поединок с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым (Россия). Противостояние состоится на турнире UFC 311.

Тренировка Армана Царукяна перед UFC 311: