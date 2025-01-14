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Артур Бетербиев назвал условие для боя с Александром Усиком

Артур Бетербиев назвал условие для боя с Александром Усиком
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев (Россия) ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с обладателем титулов WBA, WBO и WBC в супертяжёлом весе Александром Усиком (Украина).

«Бой с Усиком в промежуточном весе? Нет, он слишком сильный для меня. Усик –супертяжеловес. Он слишком сильный. Усик говорил, что может спуститься в весе? Да, если он спустится в полутяжёлый вес, то без проблем. Он слишком сильный, слишком хороший», — сказал Бетербиев во время выступления на YouTube-канале Fight Hub TV.

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом. В первом бою победу одержал Артур.

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