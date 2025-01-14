Хасбик выступил с призывом в отношении Frontier Airlines после инцидента с Хабибом

Известный российский видеоблогер, амбассадор спортивной организации UFC Хасбулла Магомедов (Хасбик) призвал бойкотировать рейсы авиакомпании Frontier Airlines, которая ранее сняла с рейса бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова якобы из-за ссоры с членом экипажа.

«Бойкот организации», — написал Хасбик в социальных сетях под одним из сообщений Frontier Airlines.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.

Ранее Frontier Airlines выступила с официальным заявлением о снятии Хабиба с рейса.

Материалы по теме Авиакомпания Frontier Airlines выступила с официальным заявлением о снятии Хабиба с рейса

Дана Уайт провёл эфир с Хасбиком: