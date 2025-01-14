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Александр Емельяненко назвал дату и место реванша с Артёмом Тарасовым

Александр Емельяненко назвал дату и место реванша с Артёмом Тарасовым
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Скандально известный российский боец ММА Александр Емельяненко анонсировал свой следующий бой, который должен состояться 29 марта в Республике Беларусь, где он во второй раз встретится с популярным блогером Артёмом Тарасовым.

«Можно бесконечно смотреть на несколько вещей – на то, как горит огонь, как течёт вода и как Артёмка Тарасов бегает от меня по рингу. Вызов принят! Контракт подписан! Беларусь, 29 марта, международный турнир «Осьминог-5», готовься, Артёмка. Готовься!» — сообщил Емельяненко на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что первый бой между Емельяненко и Тарасовым состоялся в 2021 году на турнире промоушена «Наше дело» и проходил по правилам бокса в ММА-перчатках. Победу единогласным решением судей по итогам трёх раундов одержал Емельяненко.

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