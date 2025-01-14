Курбанов: Фьюри останется в памяти англичан, но мир всегда помнит только одного

Боксер промоутерской компании RCC Boxing Promotions, экс-претендент на титул чемпиона мира россиянин Магомед Курбанов прокомментировал новость о завершении карьеры экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

«Могу сказать точно: Тайсон Фьюри провел два боя с Усиком и заработал достаточно денег, поэтому его посетили мысли о завершении карьеры. Такое бывает у многих, потому что падает мотивация.

Забудут ли его фанаты? Надо понимать, что когда боксёр завершает карьеру, уходит из мира спорта, то рано или поздно на его место придут другие. Тайсон Фьюри точно навсегда останется в памяти англичан, но в остальном мире… Многие уже, например, забыли про Флойда Мейвезера.

Помнят всегда только одного: Мохаммеда Али. Может, Рокки Марчиано, Джо Фрейзера. Такие звёзды рождаются раз в 100 лет», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, 13 января на своей странице в социальных сетях Фьюри публично заявил о том, что завершает боксёрскую карьеру.