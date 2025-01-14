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Борщёв сделал прогноз на бой Махачев — Царукян на UFC 311

Борщёв сделал прогноз на бой Махачев — Царукян на UFC 311
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Российский легковес UFC Вячеслав Борщёв сделал свой прогноз на предстоящий реванш между чемпионом UFC в лёгком дивизионе Исламом Махачевым и претендентом на этот пояс Арманом Царукяном.

«Арман очень замотивирован, это как может ему помочь, так и помешать. Ислам просто на каком-то нереальном уровне, но все мы люди, всё что угодно может произойти. Я, наверное, больше склоняюсь к победе Махачева, но Царукян, возможно, самый достойный претендент на сегодня», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, реванш между Махачевым и Царукяном станет главным событием турнира UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе.

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