Борщёв сделал прогноз на бой Махачев — Царукян на UFC 311

Российский легковес UFC Вячеслав Борщёв сделал свой прогноз на предстоящий реванш между чемпионом UFC в лёгком дивизионе Исламом Махачевым и претендентом на этот пояс Арманом Царукяном.

«Арман очень замотивирован, это как может ему помочь, так и помешать. Ислам просто на каком-то нереальном уровне, но все мы люди, всё что угодно может произойти. Я, наверное, больше склоняюсь к победе Махачева, но Царукян, возможно, самый достойный претендент на сегодня», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, реванш между Махачевым и Царукяном станет главным событием турнира UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе.