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Борщёв: я всей душой за Умара, но Мераб уж очень сильный атлет

Борщёв: я всей душой за Умара, но Мераб уж очень сильный атлет
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Российский легковес UFC Вячеслав Борщёв сделал прогноз на предстоящий бой чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили против Умара Нурмагомедова.

«Я всей душой за Умара, но мне сложно сказать, уж очень сильный атлет Мераб, может просто передышать и не дать ничего сделать. Но, возможно, я не очень правильно оценил грэпплинг Умара, поэтому, как говорят у нас в Поволжье, will see (смеётся)», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, бой между Двалишвили и Нурмагомедовым станет соглавным событием турнира UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе (США).

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