Холли Холм больше не является бойцом UFC

43-летняя экс-чемпионка UFC в женском легчайшем весе американка Холли Холм покинула состав самой влиятельной организации мира смешанных единоборств (UFC) и отныне является свободным агентом. Об этом сообщает портал MMA Junkie.

На момент ухода из UFC Холм была самой возрастной спортсменкой в составе промоушена, но тем не менее она не намерена завершать бойцовскую карьеру и планирует рассмотреть альтернативные варианты продолжения своих выступлений.

Напомним, Холм начала свою профессиональную карьеру в 2011 году и за эти 14 лет успела провести 23 поединка, одержав в них 15 побед (восемь досрочно) при семи поражениях и одном поединке, который был признан несостоявшимся.