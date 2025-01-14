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Холли Холм больше не является бойцом UFC

Холли Холм больше не является бойцом UFC
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43-летняя экс-чемпионка UFC в женском легчайшем весе американка Холли Холм покинула состав самой влиятельной организации мира смешанных единоборств (UFC) и отныне является свободным агентом. Об этом сообщает портал MMA Junkie.

На момент ухода из UFC Холм была самой возрастной спортсменкой в составе промоушена, но тем не менее она не намерена завершать бойцовскую карьеру и планирует рассмотреть альтернативные варианты продолжения своих выступлений.

Напомним, Холм начала свою профессиональную карьеру в 2011 году и за эти 14 лет успела провести 23 поединка, одержав в них 15 побед (восемь досрочно) при семи поражениях и одном поединке, который был признан несостоявшимся.

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