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Слипенко: Копылов показал русский дух, просто сломал американца напором

Слипенко: Копылов показал русский дух, просто сломал американца напором
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Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко оценил перспективы россиянина Романа Копылова после победы над американцем Крисом Кёртисом.

«Роман Копылов показал настоящий характер, русский дух. Видно было, что к третьему раунду он уже устал, не хватало сил даже добить потрясённого Кёртиса. И вот, когда, казалось бы, бой завершён, Роман выбросил хайкик, попал и забрал победу. Считаю, заслуженно. На мой взгляд, Копылов просто сломал американца своим напором. Тот, возможно, чуть расслабился, подумал, что поединок уходит в его сторону, но Роман собрался, а Кёртис чуть опешил и потерял отчасти веру в собственные силы. Теперь хочется посмотреть Копылова против кого-то из топ-10 дивизиона. Уверен, UFC предоставит ему такую возможность», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Копылов победил Кёртиса техническим нокаутом в третьем раунде на последней секунде поединка.

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