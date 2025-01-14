Слипенко: Копылов показал русский дух, просто сломал американца напором

Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко оценил перспективы россиянина Романа Копылова после победы над американцем Крисом Кёртисом.

«Роман Копылов показал настоящий характер, русский дух. Видно было, что к третьему раунду он уже устал, не хватало сил даже добить потрясённого Кёртиса. И вот, когда, казалось бы, бой завершён, Роман выбросил хайкик, попал и забрал победу. Считаю, заслуженно. На мой взгляд, Копылов просто сломал американца своим напором. Тот, возможно, чуть расслабился, подумал, что поединок уходит в его сторону, но Роман собрался, а Кёртис чуть опешил и потерял отчасти веру в собственные силы. Теперь хочется посмотреть Копылова против кого-то из топ-10 дивизиона. Уверен, UFC предоставит ему такую возможность», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Копылов победил Кёртиса техническим нокаутом в третьем раунде на последней секунде поединка.