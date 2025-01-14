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Олег Тактаров — об инциденте с Хабибом: в США, если ты с бородой, то уже террорист

Олег Тактаров — об инциденте с Хабибом: в США, если ты с бородой, то уже террорист
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Комментарии

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров прокомментировал то, что члена Зала славы UFC соотечественника Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в США.

«Совсем недавно произошло событие, которое побило все рекорды [популярности]. По крайней мере, о нём разговаривают больше, чем про калифорнийские пожары. Высадили с самолёта моего коллегу — в прошлом коллегу. Я хочу поддержать. У меня ничего к нему тёплого нет, никаких отношений мы не поддерживаем, но в данном случае… Я просто знаю, что произошло. В Америке, если ты с бородой, то уже террорист, это однозначно. Этому я и сам подвергся, хоть и без бороды был. Правда, на канадских авиалиниях.

Повёл он себя абсолютно нормально. Стюардесса ожидала, что он улыбнётся ей и скажет что-нибудь такое: «Я знаю, как себя вести в случае непредвиденной ситуации». Он по-своему сказал, а она ожидала своё. Чёрт его знает, откуда эта девочка. Скорее всего, из какой-то маленькой деревушки или провинциального города. Так что её тоже, в принципе, надо понять. Ничего такого не произошло. Спокойно встал и ушёл.

А то, что Ковингтон говорит, что это западло летать со своей командой в экономклассе… Я летаю в экономклассе. Я не считаю, что, особенно на маленькие перелёты, нужно тратить несколько тысяч долларов, чтобы просто твоя задница была в более мягком кресле. Вот когда долгий перелёт… Если ты летишь и тебе надо выступать, там хорошо бы, конечно, поспать, это я понимаю. А если маленький перелёт — какая разница? Если у кого-то задница огромная не вмещается, тогда, может быть, есть смысл покупать бизнес-класс», — сказал Тактаров в видео, которое опубликовал на своей странице в социальных сетях.

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