Баду Джека обязали провести защиту титула WBC в бою с Райаном Розицки

По решению WBC (Всемирного боксёрского совета) восстановленный в ранге полновесного чемпиона WBC в первом тяжёлом весе шведский боксёр Баду Джек обязан договориться о дате и месте проведения защиты титула в поединке с канадцем Райаном Розицки до 4 февраля, иначе будут назначены промоутерские торги на право организации этого боя. Об этом сообщает Boxing Scene.

Напомним, Джек завоевал свой титул в феврале 2023 года, одержав победу техническим нокаутом в 12-м раунде над экс-чемпионом мира Илунгой Макабу, после чего не проводил ни одной защиты и был переведён в статус «чемпион в отпуске», имея право перманентного титульного боя при возобновлении карьеры.