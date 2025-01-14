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Баду Джека обязали провести защиту титула WBC в бою с Райаном Розицки

Баду Джека обязали провести защиту титула WBC в бою с Райаном Розицки
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По решению WBC (Всемирного боксёрского совета) восстановленный в ранге полновесного чемпиона WBC в первом тяжёлом весе шведский боксёр Баду Джек обязан договориться о дате и месте проведения защиты титула в поединке с канадцем Райаном Розицки до 4 февраля, иначе будут назначены промоутерские торги на право организации этого боя. Об этом сообщает Boxing Scene.

Напомним, Джек завоевал свой титул в феврале 2023 года, одержав победу техническим нокаутом в 12-м раунде над экс-чемпионом мира Илунгой Макабу, после чего не проводил ни одной защиты и был переведён в статус «чемпион в отпуске», имея право перманентного титульного боя при возобновлении карьеры.

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