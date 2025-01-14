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Джей Опетайя сосредоточился на объединении титулов в тяжёлом весе

Джей Опетайя сосредоточился на объединении титулов в тяжёлом весе
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Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя заявил о том, что его главный приоритет — объединение титулов и завоевание абсолютного чемпионства в первой тяжёлой весовой категории, а не стремление получить бой в супертяжёлом весе с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

«Я гонюсь за объединительными боями, вот и всё. Я выхожу в ринг против любого соперника, которого пожелает увидеть там моя команда, но заинтересовать меня можно только унификацией титулов. Было много разговоров о возможном бое с Усиком, но даже этот бой у меня был бы на втором месте, если бы параллельно мне предложили объединить пояса с тем же Рамиресом. Да, мы ведём переговоры с его командой, но всё пока на уровне разговоров и официального подписанного контракта пока нет, поэтому я жду. Надеюсь, что Хильберто Рамирес станет моим следующим соперником», — приводит слова Опетайи Boxing Scene.

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