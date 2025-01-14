Шакур Стивенсон высказался о возможном поединке Теренса Кроуфорда с Канело

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон высказался по поводу возможного поединка между звёздным мексиканским чемпионом второго среднего дивизиона Саулем «Канело» Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весах Теренсом Кроуфордом.

«Я думаю, это будет очень тяжёлый бой. У Канело есть высокий уровень боксёрского IQ, а также на его стороне габариты, и у него, наверное, есть мощь. Но я думаю, если кто и способен на сегодняшний день противостоять ему, так это Кроуфорд», — приводит слова Стивенсона Boxing News.

Напомним, Альварес и Кроуфорд накануне побывали в Саудовской Аравии, где встретились с крупнейшим инвестором мира профессионального бокса Турки Аль-аш Шейхом и провели переговоры о возможном поединке.