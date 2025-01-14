Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шакур Стивенсон высказался о возможном поединке Теренса Кроуфорда с Канело

Шакур Стивенсон высказался о возможном поединке Теренса Кроуфорда с Канело
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон высказался по поводу возможного поединка между звёздным мексиканским чемпионом второго среднего дивизиона Саулем «Канело» Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весах Теренсом Кроуфордом.

«Я думаю, это будет очень тяжёлый бой. У Канело есть высокий уровень боксёрского IQ, а также на его стороне габариты, и у него, наверное, есть мощь. Но я думаю, если кто и способен на сегодняшний день противостоять ему, так это Кроуфорд», — приводит слова Стивенсона Boxing News.

Напомним, Альварес и Кроуфорд накануне побывали в Саудовской Аравии, где встретились с крупнейшим инвестором мира профессионального бокса Турки Аль-аш Шейхом и провели переговоры о возможном поединке.

Материалы по теме
Дэвид Бенавидес поделился мыслями, почему Канело отказался с ним драться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android