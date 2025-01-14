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Умар Кремлёв отреагировал на завершение карьеры Тайсона Фьюри

Умар Кремлёв отреагировал на завершение карьеры Тайсона Фьюри
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Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв считает, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри вернётся на ринг.

«В Сети активно обсуждают новость о завершении карьеры Тайсона Фьюри.

На мой взгляд, это не окончательное решение. Думаю, он вернётся, чтобы сделать трилогию и выиграть Усика!

Первый бой забрал Усик, но во втором бою Фьюри выглядел лучше и, на мой взгляд, имел все шансы на победу. Думаю, что третий бой неизбежен, несмотря на общий счёт 2:0. При победе Фьюри это противостояние может перерасти в борьбу до трёх побед», — написал Кремлёв на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Фьюри свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где потерпел второе подряд поражение от ныне действующего обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика.

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