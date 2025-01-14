Джон Маккарти недоволен остановкой в бою Романа Копылова с Крисом Кёртисом

Известный рефери в мире смешанных единоборств, а также аналитик Джон Маккарти выразил недовольство по поводу остановки боя между россиянином Романом Копыловым и американцем Крисом Кёртисом на турнире UFC Fight Night 249, который проходил 11 января в Лас-Вегасе (США).

«Перед финальным раундом у меня была ничья, и я думаю, что третий раунд забирал Копылов, но всё же остановка была не верной. Если бы Роман начал добивать его, то я бы сказал, что тут всё в порядке, но он этого не делал. Рефери должен останавливать бой, когда один из бойцов не может защищаться от атак, а тут не от чего было даже защищаться.

Он же слышал хлопок досок, сигнализирующих о том, что осталось 10 секунд до конца боя, и я уверен, что мысленно считал секунды, как он мог остановить этот бой?» — сказал Маккарти на своём YouTube-канале.