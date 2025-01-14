Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев запечатлелся с поясом неоспоримого чемпиона, который получил после победы в первом бою с экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«Это просто пояс. Просто ежедневные тренировки. Просто жёсткая дисциплина. Просто тяжёлые спарринги. Просто 30 лет в спорте. Всё просто...» — написал Бетербиев под фото, опубликованным на своей странице в социальных сетях.

Артур Бетербиев с поясом неоспоримого чемпиона Фото: Из социальных сетей Бетербиева

Напомним, первый бой между Бетербиевым и Биволом состоялся в октябре 2024 года и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев. Теперь боксёров ожидает реванш, который запланирован на 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии.