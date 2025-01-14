Фрэнк Уоррен прокомментировал уход Тайсона Фьюри из бокса

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, который занимался делами экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, дал комментарий по поводу ухода Фьюри из бокса.

«Если он вдруг передумает и решит возобновить карьеру, то так тому и быть, но я не думаю, что это произойдёт. Я полностью поддерживаю его решение уйти из бокса. Я, как и многие, был удивлён его решением, но Тайсон всегда остаётся Тайсоном. Он просто сказал о том, что чувствует», — приводит слова Уоррена DAZN.

Напомним, Фьюри свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где потерпел второе подряд поражение от ныне действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика.