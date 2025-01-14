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Эдди Хирн назвал вероятных соперников Энтони Джошуа на следующий бой

Эдди Хирн назвал вероятных соперников Энтони Джошуа на следующий бой
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Известный британский промоутер Эдди Хирн, который занимается делами экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, после ухода из бокса Тайсона Фьюри в прямом эфире телеканала DAZN ответил на вопрос по поводу следующего соперника Джошуа.

«Это может быть Мартин Баколе иди Диллиан Уайт, а может и Деонтей Уайлдер. Либо же победитель боя между Агитом Кабайелом и Чжан Чжилэем, или между Джозефом Паркером и Даниэлем Дюбуа, потому что пункт о реванше с Дюбуа по-прежнему в силе», — сказал Хирн в эфире телеканала DAZN.

Напомним, Джошуа свой последний бой проводил в сентябре 2024 года и проиграл там нокаутом в пятом раунде ныне действующему чемпиону мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлю Дюбуа.

Стоит отметить, что Джошуа планирует вернуться на ринг не раньше конца весны и Хирн уже традиционно зарезервировал большую арену.

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