Эдди Хирн назвал вероятных соперников Энтони Джошуа на следующий бой

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который занимается делами экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, после ухода из бокса Тайсона Фьюри в прямом эфире телеканала DAZN ответил на вопрос по поводу следующего соперника Джошуа.

«Это может быть Мартин Баколе иди Диллиан Уайт, а может и Деонтей Уайлдер. Либо же победитель боя между Агитом Кабайелом и Чжан Чжилэем, или между Джозефом Паркером и Даниэлем Дюбуа, потому что пункт о реванше с Дюбуа по-прежнему в силе», — сказал Хирн в эфире телеканала DAZN.

Напомним, Джошуа свой последний бой проводил в сентябре 2024 года и проиграл там нокаутом в пятом раунде ныне действующему чемпиону мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлю Дюбуа.

Стоит отметить, что Джошуа планирует вернуться на ринг не раньше конца весны и Хирн уже традиционно зарезервировал большую арену.