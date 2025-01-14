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Оскар Дуарте и Реджис Прогрейс проведут бой в Анахайме 15 февраля

Оскар Дуарте и Реджис Прогрейс проведут бой в Анахайме 15 февраля
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Перспективный мексиканский боксёр первого полусреднего дивизиона Оскар Дуарте и экс-чемпион мира в этом весе американец Реджис Прогрейс проведут бой 15 февраля в Анахайме (США). Об этом официально объявила пресс-служба промоутерской компании Golden Boy Promotions.

Напомним, Дуарте идёт на серии из двух побед. Свой последний бой он проводил в ноябре 2024 года против Батыра Ахмедова и победил его единогласным решением судей.

Что касается Прогрейса, то он предыдущий поединок провёл в октябре 2024 года и проиграл там единогласным судейским решением Джеку Кэттероллу. Это поражение стало для него уже вторым подряд. До этого он успел уступить Девину Хейни.

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