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Теренс Кроуфорд подколол Джервонту Дэвиса за отсутствие на гала-ужине журнала The Ring

Теренс Кроуфорд подколол Джервонту Дэвиса за отсутствие на гала-ужине журнала The Ring
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд, а ныне обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд иронично прокомментировал обращение действующего чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Джервонты Дэвиса в адрес всех присутствующих на гала-ужине авторитетного печатного издания The Ring, куда не пригласили Дэвиса.

Предлагаем вашему вниманию короткую переписку Кроуфорда и Дэвиса на просторах социальной сети Х (ранее Twitter).

Джервонта Дэвис: «И я всё ещё зарабатываю больше, чем вы»

Теренс Кроуфорд: «Я вижу, кто-то расстроился, что его не пригласили на гала-ужин Ring Magazine?»

Джервонта Дэвис: «Я думал, ты гонишься за величием… но ты этим, видимо, больше не занимаешься и мечтаешь зарабатывать приличные деньги, как грёбаный мальчик»

Теренс Кроуфорд: «Первое, что глупый богатый человек говорит другому богатому человеку: «У него больше денег, чем у тебя!» Могу поспорить, что у меня больше инвестиций, чем у вас, и я не должен ни доллара налогов. Вы не можете купить ничего, что я не могу купить, что я хочу, сэр, и это факт. Посмотрим, кому хватит денег, самый умный парень»

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