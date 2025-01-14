Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер подписал контракт на следующий бой, который состоится 26 апреля в Атланте (США), где его соперником станет американский гейткипер Кёртис Харпер. Об этом сообщает Boxing Scene.

Ранее ходили слухи о их возможном поединке, но теперь команда Уайлдера официально объявила дату, место и соперника.

Напомним, Уайлдер свой последний бой проводил в июне 2024 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде от китайца Чжан Чжилэя. Это поражение стало для Уайлдера четвёртым в пяти последних выступлениях. Всего на счету Уайлдера 48 проведённых боёв (44 победы, 43 нокаутом при четырёх поражениях и одной ничьей).