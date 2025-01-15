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Кард турнира UFC 311 пополнил пятый российский боец

Кард турнира UFC 311 пополнил пятый российский боец
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18 января в Лос-Анджелесе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, кард которого пополнил пятый российский участник. Об этом сообщает портал Sherdog.

Российский средневес Азамат Бекоев принял вызов на коротком уведомлении и выйдет на бой против американца Зака Риза вместо травмированного Седрика Дюма. Для Бекоева этот поединок станет первым под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств.

Последнее время Бекоев выступал в промоушене LFA и находится на серии из шести побед. Его последний бой состоялся в июне 2024 года, где он одержал победу чистым нокаутом во втором раунде над американцем Чаунси Фоксвортом.

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