Кард турнира UFC 311 пополнил пятый российский боец

18 января в Лос-Анджелесе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, кард которого пополнил пятый российский участник. Об этом сообщает портал Sherdog.

Российский средневес Азамат Бекоев принял вызов на коротком уведомлении и выйдет на бой против американца Зака Риза вместо травмированного Седрика Дюма. Для Бекоева этот поединок станет первым под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств.

Последнее время Бекоев выступал в промоушене LFA и находится на серии из шести побед. Его последний бой состоялся в июне 2024 года, где он одержал победу чистым нокаутом во втором раунде над американцем Чаунси Фоксвортом.