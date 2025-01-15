Нейт Диаз отреагировал на комментарий Махачева по поводу их конфликта на пресс-конференции

Скандально известный боец UFC Нейт Диаз прокомментировал слова чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева по поводу их конфликта во время пресс-конференции турнира UFC 311, где Махачев пояснил, почему их компания была спровоцирована Диазом.

«Да я вообще не знал, что там был Ислам, и я толком не знаю, кто он такой, мне просто хотелось загнать своего «мальчика» [Хабиба Нурмагомедова] в угол, а в итоге все эти прохожие хотели наброситься на меня. Что я такого сделал? (Смеётся.)

И я вообще никогда не видел этого парня в лифте, но я думал, что религиозные люди не лгут, что происходит?

Что же случилось с чемпионом в итоге, всё, что тебе нужно было сделать тогда, это согласиться, чемпион», — написал Диаз на своей странице в социальных сетях.