Патрисио Фрейре стал свободным агентом

Бывший двойной чемпион Bellator Патрисио Фрейре отныне является свободным агентом. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил основатель лиги PFL Дон Дэвис.

Фрейре свой последний бой проводил в марте 2024 года, где победил техническим нокаутом в третьем раунде Джереми Кеннеди и закрыл серию из двух поражений.

В свои 37 лет Фрейре имеет послужной список из 43 проведённых боёв (36 побед, семь поражений), а также стоит отметить, что Патрисио неоднократно заявлял на протяжении последних полугода о том, что рассматривает вариант перехода в ростер самого влиятельного промоушена мира ММА — UFC.