Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Виктория Дудакова высказалась насчёт того, что ударила своего тренера после боя на UFC

Виктория Дудакова высказалась насчёт того, что ударила своего тренера после боя на UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец UFC, выступающая в женском минимальном весе, Виктория Дудакова прокомментировала то, что ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после того, как проиграла техническим нокаутом представительнице США Фатиме Клайн на турнире UFC Fight Night 249.

«Эмоции немного улеглись…В первую очередь хотелось бы извиниться перед моим мужем и тренером. Мне было обидно, что в такой тяжёлый момент он отвернулся от меня и не захотел заходить в клетку. Это не оправдание, и я не ищу себе оправдания. Я поступила неправильно, не смогла совладать со своими эмоциями. Подала плохой пример для спортсменов и подрастающего поколения. Также хочу попросить прощения у фанатов спорта. Спасибо всем, кто остаётся со мной в таком трудном положении», — написала Дудакова на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Пощёчина тренеру и разгром от середняка. Почему рушится карьера Дудаковой?
Пощёчина тренеру и разгром от середняка. Почему рушится карьера Дудаковой?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android