Виктория Дудакова высказалась насчёт того, что ударила своего тренера после боя на UFC

Российский боец UFC, выступающая в женском минимальном весе, Виктория Дудакова прокомментировала то, что ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после того, как проиграла техническим нокаутом представительнице США Фатиме Клайн на турнире UFC Fight Night 249.

«Эмоции немного улеглись…В первую очередь хотелось бы извиниться перед моим мужем и тренером. Мне было обидно, что в такой тяжёлый момент он отвернулся от меня и не захотел заходить в клетку. Это не оправдание, и я не ищу себе оправдания. Я поступила неправильно, не смогла совладать со своими эмоциями. Подала плохой пример для спортсменов и подрастающего поколения. Также хочу попросить прощения у фанатов спорта. Спасибо всем, кто остаётся со мной в таком трудном положении», — написала Дудакова на своей странице в социальных сетях.