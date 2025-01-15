Двалишвили: Умар самоуверен, и это его проблема. Он считает, что легко справится со мной

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили высказался в адрес непобеждённого российского бойца UFC Умара Нурмагомедова, с которым подерётся 19 января на турнире UFC 311.

«Умар Нурмагомедов на самом деле самоуверен. Это его проблема. Он думает, что легко справится со мной. 19 января к Умару придёт осознание, что перед ним буду я, и он станет скромнее. Хочу уточнить, я никогда не говорил, что этот парень плохой боец. Просто Умар дошёл до титула короткой дорогой.

Нурмагомедов сжульничал, поскольку дрался с ноунеймами и теми парнями, для которых бой с ним был дебютным в UFC. Затем ему дали Кори Сэндхагена, который занимал тогда вторую позицию в рейтинге. Его продвинули, понимаете.

Это неправильно. Как мне кажется, Умар должен был драться ещё один раз. Может быть, против Сонга Ядонга. Но как только UFC попросили меня, я согласился на этот поединок. Почему он мне не нравится? Поскольку Нурмагомедов назвал меня фальшивым и проявил неуважение к моей стране», — приводит слова Двалишвили портал Bloody Elbow.