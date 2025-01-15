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Прохазка: говорю серьёзно — могу в третий раз встретиться с Перейрой и побить его

Прохазка: говорю серьёзно — могу в третий раз встретиться с Перейрой и побить его
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка утверждает, что в третьем поединке с действующим обладателем пояса UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой ему удастся одержать победу.

«Я говорил об этом неоднократно и предельно серьёзно. Я улучшил свой стиль, свою жизнь и могу в третий раз встретиться с Алексом Перейрой. Действительно верю, что могу снова стать чемпионом лиги», — приводит слова Прохазки портал MMAJunkie.

Напомним, Прохазка и Перейра провели между собой два поединка, в каждом из которых победу одерживал бразильский атлет нокаутом.

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