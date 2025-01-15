Нейт Диаз иронично прокомментировал снятие Хабиба с авиарейса в США

Бывший боец UFC американец Нейт Диаз прокомментировал снятие члена Зала славы россиянина Хабиба Нурмагомедова с авиарейса в США.

«Что случилось с чемпионом? Всё, тебе всего лишь нужно было сказать «да», чемпион. А мне пора на самолёт», — написал Диаз в социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов, сидевший у аварийного выхода, отказался пересесть на другое место по требованию стюардессы, после чего был вынужден покинуть самолёт. По словам спортсмена, он указал знание английского при регистрации на рейс.

Ранее американская авиакомпания выступила с заявлением после снятия Хабиба с рейса.

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Хабиба Нурмагомедова сняли с самолёта в США