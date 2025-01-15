Адесанья провёл тренировку с Робертом Уиттакером

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья опубликовал совместную фотографию с бывшим соперником австралийцем Робертом Уиттакером.
«Новый год − новые друзья», — написал Адесанья в социальных сетях.
Фото: из личного архива Исраэля Адесаньи
Уиттакер и Адесанья дважды встречались в клетке UFC. В октябре 2019 года на UFC 234 Адесанья отобрал у Уиттакера чемпионский титул, досрочно остановив его во втором раунде. Реванш состоялся в феврале 2022 года на UFC 271, и на этот раз нигериец победил раздельным судейским решением.
Ранее Нассурдин Имавов продемонстрировал боевую форму за три недели до боя с Адесаньей.
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