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Царукян: Чимаев круче, чем все думают. Ислам не удержал бы его в партере

Царукян: Чимаев круче, чем все думают. Ислам не удержал бы его в партере
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Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян считает, что действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг Ислам Махачев не смог бы справиться с чеченским непобеждённым бойцом UFC, который выступает в среднем весе, Хамзатом Чимаевым.

«Чимаев круче, чем все думают. Он реально очень хороший борец, ударка тоже хорошая, я спарринговал с ним много раз. Прессингует очень хорошо, сильный. Даже если на него посмотреть со стороны, ты не скажешь, что он настолько сильный. Но когда он вцепится в тебя, тяжело от него избавиться. Тейкдаун, может быть, смог бы, но удержать или засабмитить невозможно было бы», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

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