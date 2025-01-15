Царукян: Чимаев круче, чем все думают. Ислам не удержал бы его в партере

Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян считает, что действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг Ислам Махачев не смог бы справиться с чеченским непобеждённым бойцом UFC, который выступает в среднем весе, Хамзатом Чимаевым.

«Чимаев круче, чем все думают. Он реально очень хороший борец, ударка тоже хорошая, я спарринговал с ним много раз. Прессингует очень хорошо, сильный. Даже если на него посмотреть со стороны, ты не скажешь, что он настолько сильный. Но когда он вцепится в тебя, тяжело от него избавиться. Тейкдаун, может быть, смог бы, но удержать или засабмитить невозможно было бы», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».